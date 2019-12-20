الجيش الليبي: المليشيات تهيئ مواقعها للقوات التركية والمعركة مستمرة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: "إن المليشيات الإرهابية تهيئ من مدن مصراتة وطرابلس وزوارة لتكون مركزا للقوات التركية في ليبيا".

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي، أن المناطق التي ستستقبل الجنود الأتراك هي مصراتة وميناء الخمس البحري المدني وكذلك مطار زوارة وبعض مرافئ الصيد.

وكشف أن المليشيات الإرهابية تسعى إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس لقاعدة تركية.



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وشدد على أن ضربات سلاح الجو مستمرة على مصراتة وزليتن والخمس، وأنه تم ليلة البارحة استهداف مستودعات للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية وغرفة عمليات المليشيات ودشم وهوائيات التشويش في مصراتة.

وتابع أنه تم تدمير موقع صواريخ دفاع جوي وموقع رادارات استطلاع بالمدينة لشل قدرات المليشيات الإرهابية وتدمير قدراتهم العسكرية، لمنعهم من المناورة والتحرك.



وأكد المسماري أن الغارات أسقطت قتلى يحملون الجنسية التركية.

وحول الأوضاع العسكرية في طرابلس أكد أن القوات البرية تقوم بالزحف الثابت نحو قلب العاصمة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الانشقاقات داخل صفوف المليشيات.