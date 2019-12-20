- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - إيمان أحمدالجمعة 2019/12/20 07:11 م بتوقيت أبوظبي
جانب من مسيرات العودة في الجمعة الـ85
أصيب 15 فلسطينيا بجروح في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ85 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.
وقال مصدر طبي، لـ"العين الإخبارية"، إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة بينهم عدد من الأطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وتوافد الآلاف عصر اليوم إلى مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.
وحملت هذه المسيرة اسم "|لخليل عصية على التهويد"، للتضامن مع المدينة التي تصاعدت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي فيها في الأسابيع الأخيرة.
واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.
وفي بيانها الختامي، جدَّدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي.
وقالت: "إنها ستعلن قريبا تفاصيل برنامج الفعاليات لعام 2020، وجهود تطويرها وتوسيعها".
وأشادت الهيئة ببطولات الفلسطينيين في مدينة خليل الرحمن، مثمنة صموده في وجه أشكال التهويد والاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وشددت على أن "التصدي للهجمة على المقدسات في القدس والخليل وعموم أراضي الضفة يتطلب تصعيد جميع أشكال النضال والاشتباك المفتوح مع الاحتلال وتشكيل لجان شعبية للتصدي لجرائم المستوطنين".
وقالت: "إن مواجهة الحرب الإسرائيلية الممنهجة على شعبنا ومقدساته تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة جهود إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، انطلاقا من قرارات الإجماع الوطني".
ويواصل الفلسطينيون منذ 30 مارس/آذار 2018 التظاهر قرب السياج على حدود القطاع، للمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948.
ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 364 فلسطينيا "16 منهم جثامينهم محتجزة".
كانت هذه تفاصيل خبر 15 إصابة في استهداف الاحتلال متظاهري العودة شرق غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.