شاهد.. صورتان جديدتان لولي العهد مع وزير الحرس الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات



نشر المصور بندر الجلعود، صورتين جديدتين لسمو ولي العهد محمد بن سلمان، تجمعانه بابن عمه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، في إحدى الرحلات الجوية.

ووثقت الصورة لقطة عفوية تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع سمو الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني .

وأظهرت الأمير عبد الله بن بندر، وهو يقبٍل يد سمو ولي العهد في مشهد تجلًت فيه معاني الوفاء والمحبة .

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وحظيت الصورة بتداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط دعوات بتوفيق قيادات المملكة ، وإشادة بمشاهد الوفاء والإخلاص التي لا تنعم بها الكثير من الدول .

حيث تفاعل الآلاف من النشطاء والمغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الصورتين اللتين نشرهما الجلعود، وأظهرت إحداهما ولي العهد والأمير عبدالله بن بندر خلال جلوسهما معاً ، وأظهرت أخرى تقبيل الوزير ليد ولي العهد.