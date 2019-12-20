شكرا لقرائتكم إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفتنا في الناتو ولن يحصلوا على مقاتلة F-35.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق الخميس إن "سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني".

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وندد بومبيو أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأميركية الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران.

كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأمريكي الإيرانيين بالقول: "أميركا تسمعكم، أميركا تدعمكم، أميركا تقف معكم. نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام ".

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سمعتهما سيئة، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين فضلاً عن دورهما في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.