الفاتيكان يوافق على تعيين جوزف خوام مطرانا على فنزويلا

وافق الحبر الروماني ​البابا فرنسيس​ على انتخاب الأب جوزيف خوّام أسقفًا على إكسرخوسيّة فنزويلّا للروم الملكيّين الكاثوليك ومدبّرًا رسوليًّا لأبرشيّة سيّدة الفردوس في ​المكسيك​ للروم الملكيّين الكاثوليك.

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