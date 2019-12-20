رئيس وزراء اليابان التقى الرئيس الإيراني في قصر الرئاسة بطوكيو

التقى رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، رسميًّا في القصر الرئاسي ب​طوكيو​.

وذكرت وسائل الإعلام اليايانية، إلى أنّ "من المتوقّع أن يبحث الجانبان حول تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وقضايا ​الاتفاق النووي​ والحظر الأميركي ضدّ إيران، وعزم اليابان إرسال قوات عسكريّة إلى منطقة الشرق الأوسط وتجارة الطاقة".

وكان رئيس وزراء اليابان قد زار طهران قبل أشهر، كأوّل رئيس لوزراء اليابان يزور طهران خلال الـ40 عامًا الماضية، ومن ثمّ التقى مع روحاني خلال أيلول الماضي في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أنّ روحاني كان قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، الّتي زارها تلبيةً لدعوة من رئيس وزرائها مهاتير محمد، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغّرة "كوالالمبور 2019".