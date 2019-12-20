زلزال بقوة 6,1 درجة ضرب أفغانستان وباكستان

أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل، أنّ "زلزالًا بقوة 6,1 درجة ضرب أفغانستان وباكستان"، ما دفع بالسكان للنزول إلى الشوارع في إسلام أباد وكابول.
وحدّد مركز الزلزال على بعد 51 كلم جنوب غرب جورم في شمال أفغانستان وعمقه أكثر من 200 كلم.
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