زلزال بقوة 6,1 درجة ضرب أفغانستان وباكستان

أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل، أنّ "​زلزال​ًا بقوة 6,1 درجة ضرب ​أفغانستان​ و​باكستان​"، ما دفع بالسكان للنزول إلى الشوارع في ​إسلام أباد​ و​كابول​.

وحدّد مركز الزلزال على بعد 51 كلم جنوب غرب جورم في شمال أفغانستان وعمقه أكثر من 200 كلم.