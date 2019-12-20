قوى الأمن: توقيف شبكة لترويج المخدرات تنشط في المتن وضبط كمية منها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تجريها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، لمكافحة عمليّات تجارة وترويج ​المخدرات​ ضمن ​محافظة جبل لبنان​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت هذه الشعبة من تحديد هوية شبكة لترويج المخدرات تنشط في ​منطقة المتن​، وهم: "ع. ح." (مواليد عام 1989، سوري)، "م. س." (مواليد عام 1985، لبناني)، "ع. م." (مواليد عام 2001، سوري)، "م. ع." (مواليد عام 1988، سوري) و"ا. ا." (مواليد عام 1991، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف جميع أفراد الشبكة بعمليّة متزامنة في الدورة و​أنطلياس​، وذلك أثناء قيامهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن: 40 مظروفًا بداخلها مادتي باز ​الكوكايين​ والكوكايين، كميّة من ​حشيشة الكيف​، 15 حبة ​كبتاغون​ وحبة ترامادول، 3 سكاكين، 5 هواتف خلوية ومبلغ مالي".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتفتيش منزل الأوّل في أنطلياس، جرى ضبط كميّة من حشيشة الكيف"، مبيّنًة أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدرات لصالح أحد التجار، وانهّم ينشطون في مناطق: الدورة، ​الزلقا​، أنطلياس، ​جل الديب​ والمارينا ضبية". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاءط.