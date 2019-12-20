تجمع العلماء يدعو القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح الطرقات

عبر "​تجمع العلماء المسلمين​" عن "سعادته بتكليف حسان دياب لتأليف الحكومة"، معتبرا انه "يتمتع بصفة الأكاديميين المستقلين، ومن أصحاب الاختصاص، وقد مر على وزارة التربية سابقا حيث كانت تجربته ناجحة".

وفي بيان له، نوه التجمع بـ"إصرار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على إجراء الاستشارات والتكليف قبل مجيء مساعد زير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​ديفيد هيل​، ليثبت أنه لا يرضخ لأي إملاءات، وتكريسه لسيادة لبنان واستقلاله من خلال الاختيار الحر للمسؤولين الذين يقومون بواجباتهم الوطنية، إنطلاقا من الالتزام بالدستور"، مطالباً بـ"الإسراع في ​تشكيل الحكومة​، على أن تكون متجانسة تضم اختصاصيين كل في مجاله، وأن تطعم بسياسيين يمثلون ​الكتل النيابية​ التي سمت رئيس الحكومة كي تشكل الغطاء والحماية للحكومة لتكون قادرة على مواصلة العمل وللاستفادة من خبرتهم أيضا كسياسيين في هذا المجال"، مستنكراً "قيام بعض الغوغائيين ب​قطع الطرقات​ وإطلاق العبارات المشينة تعبيرا عن رفضهم لتكليف دياب"، داعيا "الدولة وخصوصا القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح الطرقات ومنع أعمال الشغب".