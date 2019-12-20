تدابير سير على أوتوستراد الأسد اعتبارا من فجر السبت بسبب إنشاء خط تصريف للمياه

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات ستقوم بإنشاء خط تصريف مياه الأمطار على أوتوستراد الأسد / شارع "الفانتازي ورد" للجهة الغربية، اعتبارًا من الساعة 3:00 فجرًا من تاريخ 21 كانون الأول 2019، مع العلم أنّه سيتمّ الإبقاء على السير مفتوحًا جزئيًّا من خلال تحويلة ضمن الطريق".

وطلبت في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".