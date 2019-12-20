ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات ستقوم بإنشاء خط تصريف مياه الأمطار على أوتوستراد الأسد / شارع "الفانتازي ورد" للجهة الغربية، اعتبارًا من الساعة 3:00 فجرًا من تاريخ 21 كانون الأول 2019، مع العلم أنّه سيتمّ الإبقاء على السير مفتوحًا جزئيًّا من خلال تحويلة ضمن الطريق".
وطلبت في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير على أوتوستراد الأسد اعتبارا من فجر السبت بسبب إنشاء خط تصريف للمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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