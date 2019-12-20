وحدات من الجيش توجهت الى منطقة الناعمة لفتح الأوتوستراد بعد وقوع اشكالات

افادت معلومات صحافية بان "وحدات من ​الجيش​ توجهت في هذه الى الاثناء الى منطقة ​الناعمة​، لفتح الأوتوستراد بعدما اقدم عدد من ​المحتجين​ على اقفاله".

ووقع اشكالات نتيجة قطع الطريق وقد سمع اطلاق نار في المكان.

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