جوقة جامعة الروح القدس- الكسليك أحيت حفلها الميلادي السنوي

نظّمت "​جامعة الروح القدس​ - ​الكسليك​"، حفلها الميلاديّ السنويّ تحت عنوان: "فَلنَبتَهِج ونَفرَح بِخَلاصِهِ"، أحيَته جوقة الجامعة بإدارة مدير كليّة الموسيقى الأب ​بديع الحاج​، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في حرم الجامعة في الكسليك.

تضمّنت الحفلة ألحانًا سريانيّة باللغة الأصليّة، ألحانًا سريانيّة معرّبة، ألحانًا سريانيّة باللهجة اللبنانيّة، ألحانًا للأب بولس الأشقر الأنطوني، ألحانًا للأب يوسف الخوري، ألحانًا للأب يوسف الأشقر وألحانًا للأب بديع الحاج، إضافة إلى لوحة غربيّة بالإنكليزيّة والفرنسيّة.

حضر الحفل رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ونائبه للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، أعضاء مجلس الجامعة، جمع من الآباء والوجوه الاجتماعيّة والتربويّة والإعلاميّة، أساتذة الجامعة وموظّفيها وطلاّبها.