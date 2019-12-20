شدّد ​وزارة الخارجية الفرنسية​، تعليقًا على تكليف ​حسان دياب​ ​تشكيل الحكومة​، على أنّه "ينبغي أن يكون المعيار الوحيد هو فعاليّة الحكومة، من أجل إجراء الإصلاحات الّتي ينتظرها ​الشعب اللبناني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا تعليقا على تكليف دياب: ينبغي أن يكون المعيار الوحيد هو فعالية الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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