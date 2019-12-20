لابورا تنظم دورات تدريبية مجانية بالتعاون مع الـUSAID

أعلنت ​مؤسسة لابورا​ أنه بالتعاون مع ​الوكالة الاميركية للتنمية الدولية​ USAID، سيتم إعادة فتح باب التسجيل في دورات تدريبية مجانية لأربعمائة شاب وصبية من مختلف المناطق ال​لبنان​ية بخطوة لتطوير الاعمال في لبنان بعد أن تم تأجيلها بسبب الاوضاع التي يمر بها لبنان، على أن يتم توظيف عدد كبير من المتدربين فور تحسن الظروف الاقتصادية، مشيرة الى أن التدريب يستمر شهراً واحداً يكتسب من خلاله المتدرب ​مهارات​ عملية وتطبيقية في كل من المعلوماتية، ​اللغة​ الانجليزية ومهارات التواصل والتطبيقات العملية للمهن.

وأوضحت في بيان أنه في نهاية فترة التدريب سيتم توظيف أكثر من 140 متدرباً في القطاعات التالية: المحاسبة(accounting) ، المبيعات (sales) ، الادارة والتنظيم (administration and management) ، الفندقية (hospitality) ، تكنولوجيا المعلومات(Information technology) ، مصممي غرافيك (graphic designer) ، التسويق الرقمي (digital marketing) ، أمين صندوق(cashier).