التحكم المروري: فتح الطريق الممتد من البربير إلى كورنيش المزرعة ومار الياس

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"فتح طريق الممتد من ​البربير​ إلى ​كورنيش المزرعة​ و​مار الياس​". وكانت قد أُطلقت دعوات مكثّفة على الأرض من قياديين في "​تيار المستقبل​"، إلى الشبان المحتجين للخروج من شوارع ​الطريق الجديدة​ وكورنيش المزرعة، وسط رفض لذلك، مع الاستمرار بإطلاق هتافات داعمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​.

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