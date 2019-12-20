حنكش: لتخفيض الفائدة على القروض التجارية والصناعية

أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، على أنّه "لا يحقّ للمصارف تخفيض الفوائد على الودائع بينما تبقي على الفوائد المرتفعة على ​القروض​ من دون تحديد سقف منطقي، ممّا يزيد الثقل على الشركات الخاصة ويسرّع إفلاسها".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "إجراءات فوريّة تخفّف وتريح هذه المؤسسات، وأوّلها تخفيض الفائدة على القروض التجاريّة والصناعيّة".