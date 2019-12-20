قاطيشا: صديقك من صدقك لا من صدقك

اشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب وهبه قاطيشا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "رب عاتب على صديق يكتشف لاحقا أن هذا الصديق كان الأوفى والأخلص في قرارات الفجر التي حررته من الأسر"، مضيفا:"لا تستعجلوا الأحكام فالأحداث تصدق النتائج، صديقك من صدقك لا من صدقك".

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