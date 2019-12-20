المكتب الاعلامي لدياب نفى أن يكون رئيس الحكومة المكلف طلب فتح الطرق بالقوة

نفى المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ المكلف حسان دياب في بيان، "ما يتم تداوله عن طلبه فتح الطرق بالقوة". وأكد انه "لم يصدر عنه اي شيء في هذا الخصوص".



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