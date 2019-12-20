أسف وزير السياحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أواديس كيدانيان​ الى الحالة التي وصلت اليها البلاد والتي انعكست سلباً على القطاع السياحي خصوصاً وانه كان يأمل ان يتخطى عدد السياح هذا العام عتبة المليوني سائح بعد ان وصلنا عام 2018 الى نحو 1.96 مليون سائح. للاطلاع على المزيد إنقرهنا

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كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان لـ"الإقتصاد": نستعد لإطلاق مبادرة سياحية جديدة مع بداية الـ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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