القاضي صادر ختم تحقيقاته في ملف جريمة بتدعي

ختم قاضي التحقيق العدلي في ​جريمة بتدعي​ سامي صادر ملف التحقيقات اليوم، بعدما استكمل استجواب آخر الموقوفين. وأحال الملف على النائب العام التمييزي لإبداء المطالعة في الاساس، وليصار بعدها الى إصدار القرار الاتهامي.



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