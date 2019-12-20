الجيش السوري يسيطر على عدد من القرى بريف ادلب الجنوبي

واصل ​الجيش السوري​ تقدمه وبسط سيطرته على قرى أبو حبة وفريجي وتل فريجي والبريصة وسحال وأم التينة ب​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي بعد ​اشتباكات​ مع المجموعات المسلحة.

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