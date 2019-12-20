إنتخاب جـان عبود رئيساً لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان

أجرت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان انتخابات تكميليّة لملء ستة مقاعد في مجلس إدارتها بإشراف رئيس ممثلين عن وزارة العمل ففاز كل من: جان عبود، محمود الخطيب، زياد زرقوط، مارون ضاهر، ريمون وهبه، و جان الزيلع.
وعلى الأثر عقد مجلس النقابة إجتماعاً بحضور بقية أعضائه وانتخب مكتبمجلسه على الشكل التالي: جان عبود رئيساً، محمود الخطيب نائباً للرئيس، ريمون وهبه أمينا للسرّ، زياد زرقوط أميناً للصندوق، سليم بطرس عضو، جميل الزعتري عضو، جان الزيلع عضو، غسّان سعد عضو، مارون ضاهر عضو ، علي فتوني عضو، توفيق كيروز عضو، نبيل مرواني عضو.
وأعرب عبود عن قلقه الشديد من استمرار التراجع الكبير في مختلف قطاعات الخدمات السياحيّة مناشداً جميع المسؤولين بتعجيل تأليف حكومة جديدة علها تساهم في وقف التداعيات الكبيرة التي يتعرّض لها الوطن والناس والمؤسسات.
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