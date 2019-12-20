إنتخاب جـان عبود رئيساً لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان

أجرت نقابة أصحاب مكاتب السفر و​السياحة​ في ​لبنان​ ​انتخابات​ تكميليّة لملء ستة مقاعد في مجلس إدارتها بإشراف رئيس ممثلين عن ​وزارة العمل​ ففاز كل من: ​جان عبود​، محمود الخطيب، زياد زرقوط، مارون ضاهر، ريمون وهبه، و جان الزيلع.

وعلى الأثر عقد مجلس النقابة إجتماعاً بحضور بقية أعضائه وانتخب مكتبمجلسه على الشكل التالي: جان عبود رئيساً، محمود الخطيب نائباً للرئيس، ريمون وهبه أمينا للسرّ، زياد زرقوط أميناً للصندوق، سليم بطرس عضو، جميل الزعتري عضو، جان الزيلع عضو، غسّان سعد عضو، مارون ضاهر عضو ، ​علي فتوني​ عضو، توفيق كيروز عضو، نبيل مرواني عضو.

وأعرب عبود عن قلقه الشديد من استمرار التراجع الكبير في مختلف قطاعات الخدمات السياحيّة مناشداً جميع المسؤولين بتعجيل تأليف ​حكومة​ جديدة علها تساهم في وقف التداعيات الكبيرة التي يتعرّض لها الوطن والناس والمؤسسات.