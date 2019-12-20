تواصل مصلحة الشمال في ​وزارة الاقتصاد​ جولاتها الميدانية في محافظة عكار لمراقبة وضبط ​الاسعار​. وقد جال مراقبو المصلحة على عدد من الافران ومحال بيع المواد الغذائية و​محطات الوقود​ في ​بلدة القبيات​ والجوار وتم التدقيق في الاسعار ونسب الارباح.افيد عن تنظيم ​محضر ضبط​ في حق صاحب ​سوبرماركت​ لعدم اعلان الاسعار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولة ميدانية لمراقبي وزارة الاقتصاد في محافظة عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.