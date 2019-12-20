زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب أفغانستان وباكستان







اسماء السيد - كابول: ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات افغانستان وباكستان بعد ظهر الجمعة كما أعلن المرصد الاميركي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول الى الشوارع في اسلام اباد وكابول. وحدد مركز الزلزال على بعد 51 كلم جنوب غرب جورم بشمال افغانستان وعمقه اكثر من 200 كلم كما أضاف المرصد. وفي العاصمتين هرع السكان الى الشوارع حين شعروا بالزلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.



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