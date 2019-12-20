شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إخوانى يشبه قيادات الجماعة الإرهابية بداعرة تزنى لإخراج الصدقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الداعية الإخوانى عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، فضح قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مشبها إياهم بالداعرة التى تمارس الرزيلة مقابل المال من أجل إخراج الصدقات.

وقال "تليمة" فى كلمة عبر صفحته على الفيسبوك: "كانت هناك داعرة تزني وتتصدق على أيتام، فكتب الشاعر يخاطبها: ومطعمة الأيتام من كد فرجها فليتك لم تزن ولم تتصدق!".

وأضاف: "بتفكرني بالناس اللي بتشتم وتخوض بالباطل في الناس، تحت زعم إنه من الجماعة الربانية، أو ممن يخافون الله أو أنه يعمل السفالة دي خدمة للدعوة!!، إشارة منه إلى الجماعة الإرهابية".

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وقد عادت المعركة من جديد بين قيادات الإخوان وحلفائها، بعد تصريحات سيف الدين عبد الفتاح، مستشار المعزول محمد مرسى، الذى كشف فيها أخطاء حكم جماعة الإخوان لتبدأ بعدها حملة هجوم متبادلة بين قيادات الجماعة يسبون فيها بعضهم، لتصل المعركة بين الإخوان وبعضهم إلى ساحات القضاء التركى.

عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، شن هجوما على قيادات الإخوان بسبب هجومهم على سليم عزوز، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": لقد دعا الكثيرون إلى تدوين تجربة الإخوان فى الحكم، ولكن قوبلت هذه الدعوة بالرفض، ليس من كل الإخوان، بل من قيادات معينة، تخاف من الحساب، وكلما دعا أحد لذلك، صدروا للناس فكرتين ليحموا بذلك أنفسهم من الحساب، الفكرة الأولى: هل ستحاسب المسجونين؟ والفكرة الثانية: من قاموا بالتجربة ليسوا موجودين.

وتابع عصام تليمة: "المبرران خطأ بلا شك.. لأن الكلام عن الحكم شأن عام، شارك فيه الناس كلهم، وعاشوا التجربة كلها".