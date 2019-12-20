شكرا لقرائتكم خبر عن نائب روض الفرج يطالب بسرعة تطوير العشوائيات وحل مشكلة الإنارة بالدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى إيهاب الطماوي، عضو المجلس عن دائرة شبرا وروض الفرج، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وذلك بحضور عدد من نواب دوائر المنطقة الشمالية لبحث الطلبات العامة المقدمة من النواب.

تناول اللقاء سرعة تنفيذ الموافقة بضم طابق بمستشفى روض الفرج لمركز الكلى، ومعالجة مشاكل الإنارة واللمبات بروض الفرج وشبرا، وكذلك متابعة تنفيذ الموافقة الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2016 بإنشاء قسم المخ والأعصاب بمستشفى شبرا العام وزيادة أسرة الرعاية الحرجة.

Advertisements

وتطرق اللقاء أيضا إلى التأكيد على ضرورة الإسراع بمراحل تطوير المناطق المدرجة في خطة تطوير العشوائيات في شبرا وروض الفرج، وسرعة تنفيذ الموافقة بتركيب الإشارة الإلكترونية المراقبة بالكاميرات بتقاطع شارع الترعة البولاقية مع شارع المستشفى بشبرا.