غدًا.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن زيارة وزير النقل المهندس كامل الوزير المحافظة، غدًا السبت، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل والذي يربط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" وذلك بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وقال محافظ أسيوط، إن محور ديروط يتم تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة - أسوان" وترعة الإبراهيمية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مشيرًا إلى أهمية محور ديروط الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ويساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.