يستغلون تقارب الشبه والعمر للعملاء.. ضبط عصابة تستولي على أرقام الهواتف المميزة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أفراد تشكيل عصابي يتزعمه مدير مبيعات بشركة محمول، تخصص في انتحال الصفة، والاستيلاء على خطوط الهواتف المحمولة المميزة، وتسويقها عبر الانترنت مقابل مبالغ مالية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغ من إحدى المواطنات (مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة)، تفيد بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة قامت بانتحال صفتها بموجب بطاقة رقم قومي "مزورة" ببياناتها كاملة، وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الاتصالات.

ومن خلال البحث والتحري أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (رئيس قسم الخطوط- موظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة- سيدة، مقيمون بنطاق محاطتي القاهرة والجيزة).

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واتفق المتهمون فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم الاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول -التي تحمل أرقام مميزة- المنسوبة للشركة محل عمل الأول والسابق للثانية بموجب بطاقات رقم قومي بأسماء أصحاب تلك الخطوط –دون علمهم- حيث استغل الأول طبيعة عمله كمدير مبيعات بإدارة المبيعات الخارجية للخطوط المميزة بالشركة وقدرته على الدخول على بيانات أصحاب الخطوط، وتمكن من الاستيلاء على بياناتهم ومن ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومي باسم المُبلغة "بدل فاقد"، ثم قامت الثانية مستغلة تقارب الشبه والعمر بينها وبين الشاكية بالتوجه لأحد فروع شركة المحمول بمنطقة العجوزة منتحلة صفتها وقامت بالتنازل عن الخط للثالثة، وعقب ذلك قام المتهم الأول ببيع الخط لأحد تجار الهواتف المحمولة بمبلغ 250 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على "بطاقة رقم قومي باسم الشاكية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، أصل استمارة تنازل منسوبة لشركة خطوط المحمول التابع لها الخط محل الواقعة تفيد إقرار الشاكية بالتنازل على الخط المذكور إلى المتهمة الثالثة، 4 خطوط هاتف محمول وعقود شرائهم منسوبة لشركة المحمول تفيد قيام المتهمة الثانية بشراء 4 خطوط محمول بالاسم المنتحل للشاكية، بقصد استخدامهم وتحميل قيمة الفواتير على الشاكية، 4 فواتير شراء لتلك الخطوط، استمارة تنازل منسوبة لشركة المحمول "خالية البيانات"، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول وتبين من خلال فحصه أنه يحتوى على "صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشاكية والمستندات المضبوطة، محادثات نصية على أحد برامج التواصل بين عناصر التشكيل العصابي تدل على نشاطهم الإجرامي، صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" لترويج خطوط الهواتف المحمول المميزة، بفحصها تبين أنها تحتوى على منشورات من المتهم لعرض الخطوط بأرقام مميزة للبيع بمبالغ مالية طائلة، مستندات تفيد الاستيلاء على ملكية خطى محمول مميزان أحدهما لشخص يحمل جنسية دولة عربية، توكيل خاص يفيد قيام الشخص الذى يحمل جنسية الدولة العربية بالتنازل عن الخط ملكه للمتهم الأول "مزور بالكامل".

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو الوارد ذكره وأضاف المتهم الأول بأنه قام بإيداع 250 ألف جنيه متحصلات بيع خط الشاكية بحسابه بأحد البنوك.