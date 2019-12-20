بالصور- محافظ جنوب يتفقد الخدمات الطبية في مستشفى شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة مستشفى شرم الشيخ الدولي، واستقبله الدكتور نور الدين حسن، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وزار المحافظ المرضى بالمستشفى، واستمع إلى مطالبهم وآراءهم حول الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة توفير كافة الخدمات الطبية بالمستشفى، خاصة الكفاءات البشرية، لكون المستشفى تعد لغرضي العلاج والسياحة، وتردد السائحين عليها من مختلف جنسيات العالم، خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ، إن الخدمات الطبية لم تقتصر فقط على السائحين، ولكن يجرى تحويل جميع الحالات المرضية الحرجة إليها من مختلف مدن المحافظة، لتلقي الرعاية الطبية، واجراء الجراحات، والعمليات.