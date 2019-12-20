تشكيل لجنة لفحص أحجار وعملات معدنية يشتبه في أثريتها بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر أحمد شكر، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، تشكيل لجنة من منطقة آثار كفر الشيخ، لفحص مضبوطات عبارة عن أحجار وعملات معدنية، وفصوص من الخرز، يشتبه بأثريتها، لبيان حقيقة أثريتها من عدمه، بعد العثور عليها بحوزة تاجر، يقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وحبس التاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود التفاصيل إلى تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد ياسر غانم، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد ضبط تاجر، يقيم بدائرة المركز، وبحيازته أحجار، وعملات معدنية، وفصوص من الخرز، يشتبه بأثريتها، خلال عرضه إياها للبيع.

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كانت معلومات وردت للرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بعرض تاجر يقيم بدائرة المركز، لعملات معدنية، وأحجار، وغيرها من المقتنيات الفرعونية والأثرية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة ما ورد من معلومات.

وبالعرض على اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، توجهت حملة من رجال المباحث، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، واستهدفت محل التاجر، وضبط رجال الحملة عددًا من الأحجار، والعملات المعدنية، وفصوص من الخرز.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10732 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.