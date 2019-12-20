مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" وشركة كورية في صناعة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة "جوان جو تكنوبارك" الكورية الجنوبية؛ في مجالات السيارات متعددة الأغراض والأجهزة الإلكترونية المنزلية والصناعات الطبية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية .

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وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة ,بالإضافة إلي صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تعزز فرص الإستثمار والتبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وتتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا وفقا لمواصفات الجودة العالمية في مجالات السيارات متعددة الأغراض والأجهزة الإلكترونية المنزلية والصناعات الطبية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة؛مشيرا أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

من جانبهم أشاد مسئولي شركة "جوان جو تكنوبارك "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية ؛ معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا؛ لتلبية إحتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.