بالأسماء.. مصرع نجار مسلح وإصابة عاملين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي نجار مسلح مصرعه وأصيب عاملين اليوم الجمعة، إثر انهيار، سقف مضيفة مسجد تحت الإنشاء، بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بانهيار سقف مضيفة مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وأسفر ذلك عن وفاة "فؤاد عبده القلفاط" 30 سنة، نجار مسلح، مقيم الرحمانية، وإصابة "مصطفى إبراهيم عبده ٤٠ سنة، ومجدي أحمد نجا 45 سنة، مقيمان في منطقة جمجمون كفر الشيخ.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين لمستشفى الرحمانية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجثة المتوفي لمشرحة ذات المستشفى.

ولا تزال أعمال التفتيش أسفل الأنقاض جارية للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.