إعدام نصف طن "سردين" غير صالح للاستخدام الأدمي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، نصف طن من أسماك السردين غير الصالح للاستخدام الأدمي، وجرى إعدام المضبوطات.

كانت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بإشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بطوخ، مرت على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع الغش التجاري والحفاظ على صحة المواطنين، وجرى خلالها إعدام 4 برميل من أسماك السردين المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بما يعادل نصف طن.

ووردت نتائج تحاليل العينات التي جرى سحبها وإرسالها إلى المعامل المركزية تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وصدر قرار النيابة العامة بإعدام الكميات المضبوطة.

الجدير بالذكر أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وجه بشن حملات مكبرة على أماكن بيع وتصنيع المنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.