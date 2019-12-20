وزير خارجية الصين يحضر اجتماعًا في الهند

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" سيشارك في الاجتماع الـ22 للممثلين الخاصين حول مسألة الحدود الصينية-الهندية المقرر انعقاده بالهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - في تصريح اليوم - إن الاجتماع مقرر انعقاده اليوم وغدا، وإن وزير الخارجية الصيني سيلتقي خلال الزيارة مع مستشار الأمن

القومي الهندي "أجيت دوفال" لبحث القضايا الحدودية وسبل تطوير العلاقات الصينية الهندية.



وشارك وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الهندي في رئاسة الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بقضايا الحدود في "تشنغدو" عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.