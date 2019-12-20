أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" سيشارك في الاجتماع الـ22 للممثلين الخاصين حول مسألة الحدود الصينية-الهندية المقرر انعقاده بالهند.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - في تصريح اليوم - إن الاجتماع مقرر انعقاده اليوم وغدا، وإن وزير الخارجية الصيني سيلتقي خلال الزيارة مع مستشار الأمنالقومي الهندي "أجيت دوفال" لبحث القضايا الحدودية وسبل تطوير العلاقات الصينية الهندية.
وشارك وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الهندي في رئاسة الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بقضايا الحدود في "تشنغدو" عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الصين يحضر اجتماعًا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.