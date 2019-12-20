الصين تطالب البرلمان الأوروبي بالتخلي عن "المعايير المزدوجة لمكافحة الإرهاب"

طالبت الصين البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، بالتخلي عما وصفته بـ"المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب، والتركيز على ضخ طاقة إيجابية لتنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" اليوم، تعليقا على دعوة البرلمان الأوروبي إلى الإغلاق الفوري لمراكز إعادة التأهيل والتدريب في منطقة شينجيانج،

واقتراحه فرض عقوبات بحق مسؤولين صينيين.وأكد شوانغ مجددا معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، قائلا: "الشعب الصيني وسكان شينجيانغ يعرفون الوضع هناك بشكل أفضل من هؤلاء أوروبا الذين لم يسبق لهم زيارة المنطقة".