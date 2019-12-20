صحيفة سعودية: المتهم بطعن أعضاء فرقة مسرحية في "الرياض" ينتمي لتنظيم القاعدة

كشفت أدلة النيابة السعودية، أن الجاني الذي طعن أعضاء فرقة مسرحية خلال فعاليات "موسم الرياض" في 11 نوفمبر الماضي، متهم بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" في اليمن.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تفاصيل محاكمة المتهم، حيث قالت أن لائحة الدعوى الذي قدمها ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أكد الجاني الذي يحمل الجنسية اليمنية متهم بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في "موسم الرياض" أثناء العرض بحديقة الملك عبد الله في الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، ما أدى لإصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث فوضى ورعب بين الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في السعودية.



وأضافت الصحيفة أن لائحة الاتهام شملت تحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقاً لفعاليات موسم الرياض المقامة.



وشملت لائحة الاتهام، الانتماء لتنظيم "القاعدة" في اليمن واشتراكه معه في القتال باليمن، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثماً وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه من جهازه النقال وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب".



وكانت شرطة السعودية في منطقة الرياض، صرّحت في 11 نوفمبر الماضي، بأن الأجهزة الأمنية باشرت حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزير وسط العاصمة؛ حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه وهو مقيم يمني الجنسية يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.

