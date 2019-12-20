كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق للرئيس الروسي على قرار عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قرار عزل نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن معركته ضد الكونجرس.

وصرح بوتين، أن عزل ترامب لا يعني انتهاء رئاسته بل هو استمرار للخلافات السياسية الداخلية.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، رد بوتين على سؤال صحفي حول العلاقات الروسية الأمريكية في الفترة حتى نهاية رئاسة ترامب”: “بالنسبة لاستمرارية حوارنا حتى نهاية رئاسة ترامب، يبدو الأمر كما لو كنت تشير إلى انتهاء رئاسته”.

وأضاف بوتين “أنا لست متأكدًا من ذلك – العزل يتطلب تمريره في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون، على حد علمي، بالأغلبية، ومن غير المرجح أن يرغبوا في إقالة ممثل حزبهم من السلطة لأسباب ما، برأيي، مزيفة تمامًا”.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه “هذا مجرد استمرار للمعركة السياسية الداخلية، والحزب الذي خسر الانتخابات، الحزب الديمقراطي، يحقق بالفعل نتائج بوسائل أخرى، متهمًا ترامب بالتآمر مع روسيا، ثم اتضح أنه لم تكن هناك مؤامرة، وهذا لا يمكن أن يشكل أساس الاتهام، والآن حاكوا مسألة الضغط على أوكرانيا".

وافتتحت الأربعاء الماضي رئيسة مجلي النواب الأمريكية نانسي بيلوسي جلسة استمرت 6 ساعات للتصويت علي عزل الرئيس ترامب، قائلًا، "الآن مجلس النواب الأمريكى أعلن عزل الرئيس ترامب، وأفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. لذا إذا لم نتحرك الآن، فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا، من المؤسف أن تصرفات الرئيس الطائشة، جعلت من الضرورى البدء في اجراءات العزل، حيث لم يترك لنا أى خيار".

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فقد صوت مجلس النواب علي إدانة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، بتهمتى إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

الاتهام الأول: عدد الأصوات المؤيدة هو 230 والمعارضة 197. والمادة رقم واحد تم اعتمادها.

الاتهام الثانى: عدد الأصوات المؤيدة هو 229 والمعارضة 198. والمادة تم اعتمادها.

وقد صرحت بيلوسي، أن التصويت علي الإدانة سيؤدى إلي محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ.

وعلي صعيد آخر، ترامب لم يكن أول رئيس أمريكى يواجه اتهامات قد تنتهى بعزله.

كان هناك محاولة مع الرئيس أندرو جوسون "1868" وبيل كلينتون "1999-1998"، وفشلت المحاولتين.