شغب “كلاسيكو” إسبانيا.. إصابة أكثر من 60 شخصا والشرطة تُوقف 10 أشخاص

قالت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، إنها أوقفت 10 أشخاص، بسبب أعمال العنف، التي رافقت لقاء “الكلاسيكو”، الأربعاء الماضي، بين برشلونة، وريال مدريد.

وأشارت الشرطة إلى أنه أكثر من 60 شخصا تعرضوا لإصابات خلال الاشتباكات، التي شهدها محيط ملعب “الكامب نو” بين عناصرها، والمحتجين، بينما أوضحت خدمات الطوارئ أنها عالجت 64 شخصا من إصابات طفيفة، بينهم 39 شرطيا.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في كطالونيا، أنه تم توقيف الأشخاص 10، بسبب دخولهم في مواجهات مع السلطة، وتسببوا في إضطراب عام.

وشهدت مباراة” الكلاسيكو”، التي انتهت بالتعادل السلبي، مواجهات بين رجال السلطة، والمحتجين، الذين أضرموا النار في حاويات الأزبال، وألقوا الحجارة على الشرطة، التي واجهتهم بالرصاص المطاطي، والهراوات.