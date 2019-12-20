التذاكر المزورة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير تطيح بثمانية أشخاص في قبضة الأمن

أطاحت الأبحاث والتحريات، التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء لمكافحة عمليات تزييف تذاكر الولوج للملاعب الرياضية، بثمانية أشخاص، من بينهم مالك مقهى للأنترنت، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء قد أوقفت، أول أمس الأربعاء، بمناسبة مباراة كرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي، وحسنية أكادير، سبعة أشخاص في حالة تلبس بحيازة تذاكر مزورة لولوج ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات، المنجزة في قضية تزييف التذاكر للولوج إلى النلعب، عن توقيف مالك مقهى للأنترنت في منطقة تيط مليل، ضواحي الدارالبيضاء، وحجز آليات، ومعدات معلوماتية، يشتبه في استخدامها في تزوير تذاكر الولوج إلى الملعب، إذ يتم نسخ عدد منها بهويات مزيفة مع الاحتفاظ بالرقم التسلسلي نفسه، الموجود في التذكرة الأصلية الصحيحة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف كافة المتورطين في تزوير، وتزييف تذاكر ولوج الملعب لمشاهدة التظاهرات الرياضية.