على خلفية تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، حققت مصالح الأمن في مدينة بني ملال، مع الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي المعروف باسم “بودا غسان” على مدى يومين.
وقال حسن حرشي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بني ملال، في حديثه اليوم الجمعة مع “اليوم 24” إن “بودا الذي يقطن بخنيفرة، تم استدعاؤه للتحقيق يوم الأربعاء الماضي، حيث ظل في التحقيق بولاية الأمن ببني ملال يومي الأربعاء والخميس، قبل أن تقرر مصالح الأمن اليوم الجمعة، إعادته إلى خنيفرة، من أجل تقديمه أمام وكيل الملك”.
وأوضح ذات المصدر، أن بودا تم التحقيق معه، على خلفية تدوينة كان قد كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أشاد فيها بحادث حرق العلم الوطني في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى دفاعه عن موقفه خلال نقاشه في التعليقات التي رافقت تدوينته.
وكان نشطاء قد خرجوا نهاية شهر أكتوبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، في مظاهرة، حرقوا خلالها العلم الوطني، ما فجر الغضب داخل المغرب وخارجه، حيث تبرأ نشطاء حراك الريف من حارقي العلم الوطني، وأجمعت أصوات الحقوقيين والفاعلين السياسيين على رفض الواقعة، معتبرين أن هذه الحادثة مس برموز المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال الناشط “بودا”..حرشي: التحقيق معه بسبب تدوينة أشاد فيها بحرق العلم الوطني في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.