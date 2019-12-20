تقارير: الميركاتو الصيفي سيحدد مصير غوارديولا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستحدد مستقبل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي عقد بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي في عام 2021، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجدد عقده للبقاء في الدوري الإنجليزي أم لا.

وكان بيب ينظر إلى مساعده مايكل أرتيتا، باعتباره خليفته المنتظر في ملعب الاتحاد، إلا أن أرتيتا بات قريبًا من أي وقت مضى من توديع السيتي لتدريب آرسنال.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، سيكون بقاء بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي مرهونًا بالصفقات التي سيتم إبرامها في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويرغب المدرب الإسباني في التعاقد مع صفقات عديدة خلال الصيف المقبل، وبالتالي يحتاج إلى إنفاق الإدارة ببذخ من أجل تعزيز فرص بقائه مع السيتي.

وألمح غوارديولا إلى حاجته لإضافة بعض الوجوه الجديدة في قائمة فريقه بنهاية الموسم الماضي، ولكنه لم يبرم سوى صفقتين، وبات الآن بحاجة للتعاقد مع قلب دفاع واحد على الأقل، إلى جانب التعاقد مع ظهير أيسر.

كما سيضع غوارديولا، التعاقد مع مهاجم جديد ضمن الأجندة الخاصة به، في حال قرر الألماني ليروي ساني الرحيل وسط اهتمام كبير من بايرن ميونخ بضم اللاعب.