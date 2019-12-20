نقابة المعلمين بالديوانية تعلن الاستمرار بالتظاهر وتدعو الطلبة للعودة لمقاعد الدراسة

أعلنت نقابة المعلمين فرع محافظة الديوانية، الجمعة، الاستمرار بالتظاهر السلمي خارج اوقات الدوام الرسمي، فيما دعت الطلبة إلى العودة لمقاعد الدراسة.
وأضافت أن "نقابة المعلمين فرع الديوانية تعلن الاستمرار بالتظاهر السلمي صباحاً ومساءً وخارج اوقات الدوام لدعم المتظاهرين وزيادة الزخم الجماهيري الضاغط لتحقيق اهداف الثورة".
وطالبت النقابة، بـ" عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة"، مبينة أن "العودة إلى الدراسة لا تعني المساومة على دماء الشهداء".
وأشارت إلى أنه "سيكون للنقابة موقفاً في حالة عدم استجابة الطبقة السياسية ومجلس النواب لتوجيهات المرجعية في خطبتها اليوم".
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