نقابة المعلمين بالديوانية تعلن الاستمرار بالتظاهر وتدعو الطلبة للعودة لمقاعد الدراسة

وذكرت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المرجعية الدينية وضعت في خطبتها اليوم، خارطة طريق واضحة لإجراء إصلاحات حقيقية للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية".

وأضافت أن "نقابة المعلمين فرع الديوانية تعلن الاستمرار بالتظاهر السلمي صباحاً ومساءً وخارج اوقات الدوام لدعم المتظاهرين وزيادة الزخم الجماهيري الضاغط لتحقيق اهداف الثورة".



وطالبت النقابة، بـ" عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة"، مبينة أن "العودة إلى الدراسة لا تعني المساومة على دماء الشهداء".

وأشارت إلى أنه "سيكون للنقابة موقفاً في حالة عدم استجابة الطبقة السياسية ومجلس النواب لتوجيهات المرجعية في خطبتها اليوم".

