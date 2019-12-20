الكشف عن مناورات روسية ايرانية صينية مشتركة

أفاد المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي اليوم الجمعة، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة له تتجه إلى ميناء جابهار جنوب شرق ايران للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة.

وقال المكتب في بيان، إن "مجموعة من السفن التابعة لأسطول البلطيق قوامها سفينة الحراسة ياروسلاف مودري وسفينة القطر فيكتور كونيتسكي وسفينة الشحن يلنيا، تواصل تنفيذ مهام دورية طويلة، وتتجه حاليا إلى ميناء جابهار الإيراني".

وسبق أن أعلن الجيش الإيراني عن انطلاق مناورات بحرية واسعة مشتركة مع روسيا والصين في مياه المحيط الهندي، يوم 27 ديسمبر الحالي، في حين أكد السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي مطلع الشهر الجاري أن هذه المناورات مخطط لها منذ فترة طولة، ولا تمت بصلة لتصاعد النشاط الأمريكي في المنطقة.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطلع أكتوبر إلى "أننا نعد مع الصين وإيران لمناورات بحرية تهدف لمكافحة الإرهاب والقرصنة في تلك المنطقة من المحيط الهندي".