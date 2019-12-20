لبنان تدعو أميركا لإقناع إسرائيل بترسيم الحدود البحرية

ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون تجديده، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل الدعوة لأمريكا "بتجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بالالتزام بترسيم الحدود البحرية بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب".وأكد عون "تمسّك لبنان بالمحافظة على الاستقرار على الحدود الجنوبية والالتزام بالقرار "1701" الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، معتبراً ان "دخول باخرة يونانية المياه الاقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة شكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وقد طلب لبنان من الأمم المتحدة القيام بالتحقيقات اللازمة".

من جهة ثانية، أوضح عون إن "مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدأ أمس مع تسمية الرئيس المكلّف حسان دياب، وستكون أمام هذه الحكومة مهمات كثيرة، أبرزها: إجراء الاصلاحات المطلوبة، لاسيما وأنها سوف تتألف من فريق عمل منسجم قادر أن يواجه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا".



وشدد الرئيس اللبناني على أن "مطالب الحِراك الشعبي تلقى منه كل دعم، لذلك دعا المشاركين فيه إلى الحوار للاتفاق على النقاط الاصلاحية الضرورية، وإنّه لا يزال ينتظر التجاوب معهم".

كما أعرب عن "تمنيه" بمشاركة الولايات المتحدة مع المجموعة الدولية لدعم لبنان "خصوصاً بالمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني عتاداً وتدريباً".

