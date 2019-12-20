دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أميركا إلى تجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بترسيم الحدود البحرية.
وأكد عون "تمسّك لبنان بالمحافظة على الاستقرار على الحدود الجنوبية والالتزام بالقرار "1701" الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، معتبراً ان "دخول باخرة يونانية المياه الاقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة شكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وقد طلب لبنان من الأمم المتحدة القيام بالتحقيقات اللازمة".
من جهة ثانية، أوضح عون إن "مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدأ أمس مع تسمية الرئيس المكلّف حسان دياب، وستكون أمام هذه الحكومة مهمات كثيرة، أبرزها: إجراء الاصلاحات المطلوبة، لاسيما وأنها سوف تتألف من فريق عمل منسجم قادر أن يواجه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "مطالب الحِراك الشعبي تلقى منه كل دعم، لذلك دعا المشاركين فيه إلى الحوار للاتفاق على النقاط الاصلاحية الضرورية، وإنّه لا يزال ينتظر التجاوب معهم".
كما أعرب عن "تمنيه" بمشاركة الولايات المتحدة مع المجموعة الدولية لدعم لبنان "خصوصاً بالمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني عتاداً وتدريباً".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تدعو أميركا لإقناع إسرائيل بترسيم الحدود البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.