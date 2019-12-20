بالفيديو: المادة الخامسة عشر والسادسة عشر تشكل نقطة خلافة كبيرة بين الكتل السياسية

على وقع شارع يلتهب وتظاهرات في شهرها الثالث بدون تنفيذ ملموس لمطالب من خرج فيها من قبل الكتل السياسية، تبقى النقاط الخلافية في قانون الانتخابات على حالها مع غياب الارادة السياسية للنزول، وفق الرغبة الشعبية. فالمادة الخامسة عشر والسادسة عشر من قانون الانتخابات لا زالتا محور خلاف بين اغلب الكتل، حيث لا تزال أغلب الكتل تبحث مكتسباتها الحزبية ما بعد اقرار القانون، وكيف تحصد اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وفق مراقبين.



وعلى ما يبدو ان الكتل السياسية تستعين بالمماطلة لكسب الوقت والتوجه اما لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل باستلام مهام حكومة تصريف الاعمال، او فرض شخصية بخلاف ارادة المحتجين، وهو ما قد يؤزم الاوضاع اكثر، وفق مراقبين. وليس ببعيد عن خلاف الكتل حول قانون الانتخابات، يعجز رئيس الجمهورية عن تسمية مرشح بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بسبب عدم توافق الكتل ايضا ورفض المتظاهرين لاغلب المرشحين، رغم اشراف المهلة الدستورية على الانتهاء.وعلى ما يبدو ان الكتل السياسية تستعين بالمماطلة لكسب الوقت والتوجه اما لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل باستلام مهام حكومة تصريف الاعمال، او فرض شخصية بخلاف ارادة المحتجين، وهو ما قد يؤزم الاوضاع اكثر، وفق مراقبين. لمشاهدة التقرير كاملا، يرجى مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.

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