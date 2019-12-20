إخماد حريق نشب داخل منزل سكني في النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الاشرف، الجمعة، بنشوب حريق داخل منزل سكني في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، وسط احد المنازل السكنية في محافظة النجف الاشرف"، مبيناً أن "عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق بالكامل".
وأضاف أن "الدفاع المدني عثر على مبلغ ثلاثين مليون دينار عراقي داخل المنزل"، مبيناً أن "سبب الحادث تماس كهربائي".
وأضاف أن "الدفاع المدني عثر على مبلغ ثلاثين مليون دينار عراقي داخل المنزل"، مبيناً أن "سبب الحادث تماس كهربائي".
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