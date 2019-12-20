إخماد حريق نشب داخل منزل سكني في النجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، وسط احد المنازل السكنية في محافظة النجف الاشرف"، مبيناً أن "عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق بالكامل".

وأضاف أن "الدفاع المدني عثر على مبلغ ثلاثين مليون دينار عراقي داخل المنزل"، مبيناً أن "سبب الحادث تماس كهربائي".

