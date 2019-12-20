الصين: العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت مصاعب حقيقية

قالت الصين، الجمعة، إن العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت مصاعب حقيقية، لكن البلدين يجب أن يعملا وفقا لما اتفق عليه زعيماهما لإرساء علاقة ثنائية مستقرة.

جاء ذلك في تصريحات لـ"يو تشنغ"، نائب وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وأن الصين أكدت موقفها بأنها ستؤمّن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

ويأتي اللقاء بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" الذي يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائم.

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وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في بكين.

والأحد الماضي، حذر ترامب كوريا الشمالية بأنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حدد مهلة غايتها نهاية العام لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، محذراً من أنه قد يتخذ "طريقاً جديداً" غير محدد ما لم يتم تقديم تنازلات.

وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي، واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري، كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام، فبراير/شباط الماضي.