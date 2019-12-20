بالفيديو.. ديوكوفيتش يتوقع خروج لاعبين كبار في التنس من العالم العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن سعادته بالعودة مجددا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس. وقال ديوكوفيتش في تصريحات لـ"العين الرياضية": "حقا استمتع بالعودة مجددا للعاصمة أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية". وتوقع ديوكوفيتش أن يظهر خلال الفترة المقبلة كثيرا من الأبطال العرب في لعبة التنس. واختتم لاعب التنس الصربي تصريحاته بقوله: "أستمتع دائما بوجودي في أبوظبي، حيث أجد لاعبين من مختلف دول العالم وأتمنى تكرار هذه الزيارة في السنوات المقبلة".

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