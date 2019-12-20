صراع إخوان تونس وتقدم الجيش الليبي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: حسان دياب المكلف بحكومة لبنان.. ثوب "حزب الله" الجديد بدون غطاء سني، وأدلة أمريكية جديدة ترجح احتمال تورط إيران في هجوم أرامكو، وسيول بشرية تُغرق مدن السودان في ذكرى عزل الإخوان، وإرهابيو طرابلس يستنجدون بالدعم التركي لمواجهة الجيش الليبي، والأمم المتحدة: أنشطة إيران الصاروخية تهدد المنطقة، والجيش الليبي يعلن سيطرته على مناطق وسط العاصمة، وفرنسا تعلن بدء تنفيذ دوريات بحرية في الخليج الشهر المقبل.

كما تقرأون: تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا، وبوليفيا تطارد رئيسها السابق بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ومصر وقبرص تؤكدان التنسيق الأمني في شرق المتوسط، وإرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية شرقي الجزائر، وغارات إسرائيلية على عدة أهداف بقطاع غزة، ومهلة 3 أيام.. الجيش الليبي يتوعد مليشيات مصراتة في سرت والعاصمة‎‎، وأسبوع تونس.. صراعات الإخوان تعرقل الحكومة وفساد الغنوشي يفاقم العزلة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: مجددا.. الأسهم الأمريكية تغلق على قمم قياسية مرتفعة، وأمريكا تطرح سندات بـ113 مليار دولار خلال أسبوع، وقواعد أوروبية جديدة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة، والتجارة ومخزون أمريكا يقودان النفط لذروة 3 أشهر، وأوكرانيا تتوصل إلى اتفاق "مبدئي" مع روسيا لنقل الغاز عبر أراضيها، والنفط يقترب من الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ومجلس النواب الأمريكي يوافق على اتفاق تجاري مع المكسيك وكندا.

رياضيا تطلعون على: نهائي مونديال الأندية يضع صلاح على أعتاب رقم تاريخي، أما في التكنولوجيا: 170 مليونا.. إنفينكس الصينية تحصد أكبر المشاهدات في تاريخ تيك توك.

وفي الفن تقرأون: 30 مليون مشاهدة لفيلم "كلوز" على نتفليكس، بينما في المنوعات: "أصغر بيت في العالم".. بحجم شعرة ويتسع لتفاصيل لا متناهية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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