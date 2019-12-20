تعادل دورتموند ولايبزيج ورقم ليفا الأبرز في حصاد جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار اليوم الأربعاء على فعاليات الجولة 16 وقبل الأخيرة من الدور الأول للدوري الألماني.

من جانبه، نجح بايرن ميونيخ حامل اللقب في المحافظة على فرصه في إحراز اللقب بتقليص الفارق إلى 4 نقاط مع ثنائي الصدارة ريد بول لايبزيج وبروسيا مونشنجلادباخ، بتحقيق فوز قاتل (3-1) على فرايبورج، بفضل ثنائية جوشوا زوركيزي وسيرجي جنابري في الوقت بدل الضائع.

وفقد دورتموند ولايبزيج نقطتين لكل فريق بتعادلهما المثير 3-3 في ملعب "سيجنال إدونا بارك".

وشهدت الجولة، وصول روبرت ليفاندوفسكي إلى 221 هدفاً في تاريخه بالبوندسليجا، ليصبح ثالث أكبر هداف في تاريخ المسابقة متجاوزاً مدربه السابق يوب هاينكس بفارق هدف.

"العين الرياضية" تبرز أهم أرقام وحقائق الجولة عبر الفيديوجراف التالي.

